Foggia, scontro tra due auto, una va in testacoda: due feriti al pronto soccorso

È stato il mancato rispetto del semaforo rosso la causa del violento incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 673 all'incrocio con via Castelluccio a Foggia. Ad entrare in collisione un'Audi ed una Citroen che, dopo l'urto, è andata in testacoda terminando la sua corsa sulla carreggiata opposta. Due feriti sono stati portati al pronto soccorso. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto due pattuglia della polizia locale.

(foto Maizzi)