San Severo, annegò e uccise la fidanzata: sarà processato come seminfermo di mente

SAN SEVERO - Seminfermità mentale per Francesco D’Angelo, sanseverese di 38 anni, rinviato a giudizio per l’omicidio della fidanzata che voleva lasciarlo, Roberta Perrillo di 32 anni, strangolata e affogata nella vasca da bagno della sua abitazione di via Rodi a San Severo il pomeriggio dell’11 luglio 2019. D’Angelo si costituì subito dopo in Questura, confessò in maniera confusa 4e finì in cella. Da metà agosto è detenuto nel presidio psichiatrico del carcere di Lecce. Il vizio parziale di mente dell’imputato è stato riconosciuto dal consulente psichiatrico al quale si rivolse il pm: la totale incapacità d’intendere comporta il proscioglimento, il vizio parziale di mente uno sconto di pena.

Il gup Michela Valente ha accolto la richiesta del pm e rinviato a giudizio D’Angelo, che sarà processato dal 25 settembre in corte d’assise. Risponde di omicidio aggravato dall’aver agito contro una persona a lui legata da relazione sentimentale: avrebbe prima strangolato la Perrillo per poi annegarla. Secondo il pm D’Angelo agì in «una condizione di infermità mentale cagionata da psicopatologia transitoria (reazione abnorme in soggetto con disturbo narcisistico/borderline) che ne fece grandemente scemare la capacità di intendere e volere». Interrogato dopo l’arresto, disse di essere confuso e di ricordare poco: lui e la Perillo stavano insieme da due mesi, lei aveva deciso di lasciarlo e gliel’aveva detto: D’Angelo escluse che fosse questo il movente. Disse che voleva che lui e la vittima continuassero ad aiutarsi: quando lei gli disse di non poterlo aiutare, lui cercò di suicidarsi lanciandosi dalla finestra; la Perillo lo bloccò e salvo, ci fu una colluttazione, le strinse le mani intorno al collo e poi la adagiò nella vasca per aiutarla a riprendersi, a suo dire mentre l’autopsia ha accertato che venne annegata).

I genitori della Perrillo si sono costituiti parte civile con gli avvocati Guido de Rossi e Consiglia Sponsano: «sono convinto» ha detto l’avv. de Rossi «che al processo prevarrà la verità; i familiari della vittima non sono animati da sentimenti di vendetta, ma da un legittimo anelito di giustizia». È presumibile che l’avv. Michele Curtotti , difensore di D’Angelo, chiederà alla corte d’assise una perizia psichiatrica: l’imputato all’epoca dei fatti soffriva di insonnia cronica, faceva uso di farmaci, diceva di sentire grida nella sua testa. Interpellato dal cronista, il legale preferisce non rilasciare dichiarazioni.