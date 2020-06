Foggia, inseguono ladri su scooter: recuperata refurtiva rubata a corriere espresso

FOGGIA - L'altro pomeriggio i poliziotti del Reparto prevenzione crimine e del commissariato di San Severo, a seguito di segnalazione di furto su un veicolo Fiat Ducato ai danni di un corriere espresso, si ponevavo all’inseguimento di un ciclomotore con due persone a bordo, precedentemente visti aggirarsi con fare sospetto nella zona in cui era avvenuto il furto. I due malfattori, vedendosi braccati, lanciavano verso il veicolo di servizio una grossa busta di plastica al fine di rallentare la corsa degli operatori. La pattuglia, quindi, frenava per schivare e recuperare l'involucro al cui interno era presente il provento del furto perpetrato poco prima ai danni del corriere. La merce, consistente in componenti elettronici per computer e telefonia, veniva prontamente restituita all’avente diritto.

Nella giornata del 23 giugno gli Agenti del Commissariato rinvenivano in due momenti diversi, una Fiat Punto denunciata rubata due giorni prima a Lucera ed un motociclo denunciato il 12 giugno a San Severo. Entrambi i mezzi venivano subito restituiti ai proprietari.