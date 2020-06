Foggia, auto si ribalta sulla circonvallazione: ferito conducente

È rimasto ferito il conducente di una Ford Fiesta uscita fuori strada ieri in tarda serata sulla circonvallazione di Foggia, SS 673, all'altezza della rotatoria di via Napoli. Per cause ancora da stabilire dalla polizia locale di Foggia intervenuta sul posto, l'auto, probabilmente in autonomia, è uscita fuori strada terminando la sua corsa ribaltandosi in una cunetta. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente al pronto soccorso.