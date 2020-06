Ascoli Satriano, sorpresero i ladri nella loro azienda e spararono: 4 arresti

Sorpresero i ladri nella propria azienda agricola nel Foggiano e li misero in fuga inseguendoli anche all’esterno e speronando il loro fuoristrada per poi aggredirli con violenza ed esplodere numerosi colpi di fucile e di pistola, ferendo a un piede uno dei malviventi. Per questo quattro uomini di Ascoli Satriano sono stati messi agli arresti domiciliari con le accuse di lesioni personali gravi, aggravate dall’uso delle armi e dall’aver commesso il fatto in più persone riunite, e di detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. Si tratta di due fratelli imprenditori agricoli, di 52 e 49 anni; e dei figli del 49enne, due giovani di 25 e 23 anni.

Secondo quanto accertato dalle indagini, condotte da polizia e carabinieri, gli imprenditori avevano subito in passato altri furti e per questo si erano organizzati con ronde armate. La notte del 19 marzo scorso i ladri scavalcarono il muro di cinta dell’azienda e quando videro gli uomini armati fuggirono ma furono inseguiti. Il giorno seguente i militari trovarono nelle vicinanze dell’azienda agricola un’automobile ed un carro-gru, quest’ultimo rubato a Lucera, utilizzati dai malviventi per compiere il tentato furto. Sui mezzi c'erano i segni degli spari e tracce di sangue.

Le forze di polizia hanno inoltre accertato che gli indagati avevano nascosto sia il disturbatore di frequenze utilizzato dai ladri, sia il fuoristrada usato per speronare i malviventi. Gli arrestati hanno cercato di recuperare e nascondere tutte le cartucce esplose e hanno cancellato i filmati del sistema di videosorveglianza della loro azienda.