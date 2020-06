Rapinarono commercianti foggiani: tre arresti, tra loro un evaso dal carcere

I carabinieri di San Severo hanno eseguito tre misure cautelari nei confronti di altrettanti foggiani accusati di tentata rapina e rapina. In carcere finiscono Mario Spinelli e Antonio De Cotiis; ai domiciliari, invece, Giuseppe Scirocco. Spinelli (che è il cognato di Scirocco) era tra i 72 detenuti evasi dal carcere di Foggia la mattina del 9 marzo scorso durante le violente proteste.

Le indagini sono partite con l’arresto in flagranza dei tre malviventi il 15 febbraio scorso, mentre stavano per rapinare un commerciante a Foggia: i tre, col volto coperto e armati con pistola e coltello, erano pronti ad agire ma vennero bloccati dai carabinieri.

Durante le indagini, i militari hanno accertato che Spinelli e De Cotiis sono responsabili anche di un’altra rapina, a una tabaccheria di Torrmaggiore, commessa nel marzo del 2017. In questa circostanza i due scaraventarono un espositore in metallo addosso al titolare dell’esercizio commerciale, che tentava di opporsi alla rapina.

Spinelli e Scirocco furono già arrestati a febbraio perché ritenuti responsabili dell’incendio appiccato il 26 gennaio a 23 mezzi della ditta Buttol che si occupa della raccolta dei rifiuti a San Severo.