Foggia, volano i prezzi del pomodoro per siccità ed effetto-Covid

FOGGIA - La pizza al pomodoro fatta in casa, un «must» nelle case degli italiani durante i mesi del lockdown, ha fatto risalire il consumo di salsa e pelati a quote che non si raggiungevano da tempo in Italia facendo lievitare gli introiti delle aziende di trasformazione.

La novità rispetto agli altri anni si è subito trasferita sulle contrattazioni del prezzo interprofessionale, facendo emergere il divario gigantesco che c’è oggi tra domanda e offerta.

L’Anicav, l’organizzazione delle industrie, è disposta a riconoscere 2 euro in più sul prezzo da pagare ai produttori sia sul tondo (da 95 a 97 euro la tonnellata) che sul lungo (da 105 a 107), offerta tuttavia già respinta al mittente. Ieri una ventina di organizzazioni di prodotto (Op) riunitesi in videoconferenza, oltre a ribadire il «no» all’Anicav, hanno rilanciato i prezzi che a loro dire dovrebbero essere applicati per la nuova campagna dopo «rilanciata» dal Covid: 130 euro per il tondo, 140 per il lungo. Prendere o lasciare.

«Siamo pronti a non firmare alcuna intesa e di andare sul libero mercato», hanno minacciato i coltivatori. Un proposito da prendere sul serio tenuto conto che quest’anno, oltre ai magazzini vuoti della maggior parte delle industrie (lo stesso però non può dirsi per le industrie che producono i mono-formato da 3 chili, destinati a mense e ristoranti), bisognerà fare i conti anche con la siccità. In provincia di Foggia, bacino che conta il 60% di produttori nel paese, si prevede un crollo delle superfici «fino al 70 per cento», afferma Marco Nicastro presidente della Op Mediterraneo di Foggia. «I terreni irrigati dalla diga di Occhito - il suo pensiero - possono contare su una disponibilità irrigua di appena mille metri cubi a ettaro, ma sappiamo bene che ne serviranno più del doppio. Molti coltivatori, soprattutto coloro privi di pozzi nei loro terreni, dovranno rinunciare a trapiantare il prodotto. Potrebbero esserci aumenti di prezzo molto significativi durante la campagna che partirà con la raccolta entro fine luglio».

Le Op non sembrano comunque irremovibili sulle loro posizioni e potrebbero ridurre un po’ le loro pretese. «Potrebbe essere accettabile un accordo sulla base dei prezzi pattuiti dalla Coldiretti con la Princes, 121 euro la tonnellata per il tondo e 125 per il pomodoro lungo - commenta Giuseppe Grasso, presidente della Op ApoFoggia - solo che però sono imposte troppe condizioni ai coltivatori. Ad esempio non possiamo accettare che il 90% della produzione debba essere consegnato entro il 15 settembre, e se anche un solo produttore firmatario di quell’intesa dovesse incorrere in qualche problema l’accordo salterebbe per tutti». Tavolo comunque aperto, i produttori non si sono mai sentiti forti come ora. Grazie… all’emergenza sanitaria.