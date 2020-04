Foggia, #Iorestoacasa ma nel suo negozio occultava 5 chili di droga

FOGGIA - Dovendo chiudere la sua attività commerciale a seguito delle restrizioni normative imposte dalla pandemia, un 26enne foggiano ha pensato bene di dedicarsi ad altro. Come? Trasformando il suo negozio, sul centralissimo Viale Michelangelo, in un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti.

È quanto scoperto i poliziotti della Questura di Foggia che hanno lavorato alcuni giorni prima di smascherare l’imbroglio e scoprire il responsabile.

Infatti, dopo alcuni accertamenti, gli agenti si sono recati nell’abitazione del giovane ed hanno proceduto ad un accurato controllo. Subito dopo, la perquisizione è stata estesa anche all’esercizio commerciale dove hanno rinvenuto poco meno di 5 chilogrammi di marijuana, suddivisa in più involucri e pronta per lo spaccio. Il giovane è stato arrestato mentre lo stupefacente è stato sequestrato.

Il 26enne, lo scorso mese di novembre, era stato arrestato dagli stessi poliziotti foggiani insieme ad altri 3 complici perché trovati in possesso di quasi 100 chilogrammi di marijuana che stavano confezionando in un magazzino di via Napoli.