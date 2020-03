Foggia, minaccia i presenti con un coltellaccio: arrestato marocchino 30enne

FOGGIA - Intervengono in un edificio di via Giacomi Cosmano dopo la segnalazione giunta al 113 e si imbattono in un cittadino extracomunitario seminudo, in evidente stato di alterazione psicofisica, che stringeva in mano un grosso coltello minacciando alcune persone. È accaduto la scorsa notte alla periferia cittadina.

Poco prima l’uomo aveva aggredito, per futili motivi, e sotto i fumi dell’alcol, un suo vicino di casa, di nazionalità rumena, cercando di entrare nell’abitazione di quest’ultimo che, barricandosi in casa, ha chiesto l’intervento della Polizia. I poliziotti, pur rendendosi conto della pericolosità dell’uomo, si disponevano in modo tale ad accerchiarlo per evitare particolari rischi e, in un batter d’occhi, uno di essi, con una mossa fulminea, riusciva a disarmarlo. Nonostante lo straniero fosse disarmato, ha continuato a dimenarsi, procurandosi delle autolesioni e durante il tentativo di fermarlo due Agenti rimanevano leggermente contusi.

Una volta bloccato, veniva ammanettato ed identificato per un cittadino marocchino, di 30 anni, in posizione regolare con le vigenti norme di soggiorno sul territorio nazionale ed abitante nello stesso stabile. Lo stesso veniva dichiarato in arresto per porto illegale di arma da taglio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, dovrà rispondere delle minacce rivolte al vicino di casa e del danneggiamento del portone di casa dell’abitazione di quest’ultimo.