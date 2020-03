Covid 19, sospese le attività ambulatoriali nell'ospedale di Foggia

FOGGIA - Fino al 23 marzo prossimo saranno sospese le attività ambulatoriali del policlinico Riuniti di Foggia, a eccezione delle prestazioni indifferibili o con carattere di urgenza, e delle prestazioni per pazienti oncologici. È uno dei provvedimenti presi dalla direzione dell’azienda ospedaliera dauna, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e prevenire i contagi.

La presenza nelle sale d’attesa degli ambulatori del policlinico foggiano verrà regolamentata in modo da ridurre l'affollamento. Inoltre, a partire dal 10 marzo, sarà sospesa l'attività del Centro Unico Prelievi ad eccezione delle prestazioni urgenti e per pazienti oncologici.

All’esterno dell’Ospedale di Foggia è stato allestito un Posto medico avanzato di pre-triage in cui le persone con sintomi (febbre, raffreddore e tosse) vengono sottoposte a triage e poi, se necessario, assegnate in sicurezza ai reparti ospedalieri.