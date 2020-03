Foggia, non vuole le dimissioni: una paziente allaga bagno ospedale, poi torna di nascosto all'alba

La polizia di Foggia è intervenuta ieri al pronto soccorso per la presenza di una persona molesta, una 53enne che era stata dimessa dopo due giorni di degenza in quanto paziente psichiatrica senza più le condizioni per rimanere nel nosocomio. La donna per protestare dopo le dimissioni ha allagato il bagno del pronto soccorso, perché riteneva di aver ancora bisogno di cure. Gli agenti l'hanno convinta ad andare via, ma intorno alle 4.50 di questa mattina sono dovuti intervenire nuovamente, nel reparto Radiologia, perché si era introdotta di nascosto e aveva raccontato di essere un'addetta alle pulizie, tentando di farsi ricoverare