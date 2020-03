Lucera, bomba carta esplode davanti a negozio non ancora inaugurato: è la seconda in 20 giorni

Una piccola bomba carta è stata piazzata e fatta esplodere davanti all’ingresso laterale del negozio Baby Fashion in via Porta Foggia a Lucera (Foggia). Si tratta dell’attività commerciale, non ancora inaugurata che lo scorso 15 febbraio ha subito già un primo attentato dinamitardo. La deflagrazione avvenuta la scorsa notte ha provocato leggerissimi danni alla porta laterale che si trova su viale di Vittorio. Il titolare, di appena 19 anni, ascoltato dai carabinieri non ha fornito elementi utili alle indagini. I militari stanno verificando la presenza di telecamere per la videosorveglianza nella zona.

(foto Maizzi)