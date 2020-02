Cerignola, ubriaco si schianta su una rotatoria e sputa contro i carabinieri: arrestato

I carabinieri di Cerignola (Fg) hanno arrestato un uomo che, ubriaco, ha perso il controllo dell'auto e si è andato a schiantare su una rotatoria, in via Terminillo, senza coinvolgere altre persone. L'uomo, un 51enne di Canosa con precedenti, aveva un tasso alcolemico due volte superiore al consentito. Appena ha capito che la sua patente sarebbe stata ritirata e l'auto sequestrata, ha cominciato a inveire contro i militari, minacciandoli e sputando. Bloccato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, e si trova ai domiciliari. Denunciato anche per guida in stato di ebbrezza.