Lucera, bomba carta esplode davanti a box-deposito: indagano i cc

Una bomba carta è stata piazzata e fatta esplodere la scorsa notte davanti alla saracinesca di un box-garage in viale Michelengelo a Lucera. Attualmente il box è utilizzato come deposito, ma fino a qualche settimana ospitava lo studio di un perito assicurativo.

Lievi i danni provocati dalla deflagrazione. Il perito assicurativo, un 68enne, ha detto ai carabinieri di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive.

In zona non è presente il sistema di videosorveglianza. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Un incendio la scorsa notte ha distrutto due cabine, una elettrica e una della fibra ottica, che si trovano in viale Ferrovia a Orta Nova. Da una prima ispezione sembrerebbe che uno dei due armadietti delle cabine sia stato forzato. Non sono state trovate tracce di liquido infiammabile.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, e le indagini sono affidate ai carabinieri