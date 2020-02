Coronavirus, l'arcivescovo di Foggia: «Non scambiatevi il segno di pace a messa»

FOGGIA - Evitare di scambiarsi il segno della pace durante la messa, non ricevere in mano l’ostia per la comunione e svuotare le acquasantiere nelle chiese: sono alcune delle disposizioni emanate dall’arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, monsignor Vincenzo Pelvi, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

L’arcivescovo ha disposto inoltre «di non organizzare in questo periodo gite e pellegrinaggi di qualsiasi genere».

Monsignor Pelvi precisa che le sue decisioni non vogliono «creare allarmismi» ma esprimono «solo prudenza e precauzione». "Chiedo a tutti i sacerdoti, parroci, cappellani e rettori di chiese - conclude l’arcivescovo - di assumere un atteggiamento di collaborazione nei confronti di coloro che hanno la responsabilità della salute pubblica».