Sos Impresa: «Sperimenteremo a Foggia adozioni vittime raket»

FOGGIA - Con l’obiettivo di aiutare gli imprenditori vittime di estorsione, accompagnandoli anche nel percorso di denuncia, è in corso di attivazione anche a Foggia, sul modello dell’esperienza in Campania, l’Adozione sociale delle vittime di racket e usura. Lo comunica l’associazione Sos Impresa della provincia di Foggia evidenziando che con l'iniziativa si vuole reagire «al clima di forte intimidazione ambientale che questa mafia sta alimentando con bombe ed omicidi efferati». Un forte impulso, sottolinea Sos Impresa, è arrivato dalla «grande partecipazione alla marcia antimafia di Libera" dello scorso 10 gennaio, alla quale hanno partecipato 20mila persone.

«Con i vertici nazionali e i colleghi della Campania di Sos Impresa-Rete per la legalità - spiegano i promotori dell’iniziativa - stiamo disponendo le metodologie e gli strumenti necessari a dare avvio nel giro di pochissimi giorni alla prima fase di sperimentazione. Intanto è già attivo il numero verde 800.900.767, presso il quale chiunque può far giungere le proprie richieste di aiuto e solidarietà. È attiva anche una mail, info@sosimpresa.org, alla quale è possibile rivolgere le stesse istanze».

L’obiettivo è quello di dare sostegno alle imprese schiacciate sotto il peso del racket, contribuendo anche a "costruire una rete di solidarietà che accompagni le vittime e non solo alla denuncia, e all’eventuale accesso al fondo di solidarietà presso il ministero dell’Interno»