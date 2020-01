Attentati nel Foggiano, domani a Orta Nova vertice di sicurezza

Dopo l’attentato dinamitardo di sabato scorso ai danni del negozio della sorella del presidente del Consiglio comunale di Orta Nova, si terrà domani, alle 11.30 nel Comune del paese in provincia di Foggia, una riunione straordinaria del coordinamento delle forze di Polizia. Alla riunione, convocata dal prefetto Raffaele Grassi, parteciperanno anche la titolare del negozio bersaglio dell’intimidazione, e il sindaco di Orta Nova Domenico Lasorsa.

Nel frattempo la Questura di Foggia ha emesso avvisi orali a 15 persone ritenute socialmente pericolose, nell’ambito delle indagini dopo l’escalation di attentati avvenuti dall’inizio dell’anno nella Capitanata (otto intimidazioni ai danni di commercianti e imprenditori e un omicidio).

In particolare, sono stati emessi 4 avvisi aggravati a carico di malavitosi residenti a Foggia e in provincia. A quanto si apprende, le persone sottoposte ad avviso orale frequentano pregiudicati e, a seconda delle singole posizioni, annoverano denunce per reati quali spaccio di sostanze stupefacenti, porto illegale di armi, furto, ricettazione, estorsione, danneggiamento, lesioni personali, atti persecutori, minacce, evasione e resistenza a pubblico ufficiale.