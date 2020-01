Foggia, polizia sventa due furti in aziende e recupera 22 veicoli rubati

Nel corso di alcuni controlli nel Foggiano, la polizia ha sventato due tentativi di furto in stabilimenti industriali e ha recuperato e restituito ai legittimi proprietari 22 veicoli rubati. Nella tarda serata di domenica scorsa, ignoti si sono introdotti in uno stabilimento sulla Statale 673, ed è scattato l'allarme per indebita intrusione. Sul posto si sono recati prontamente i poliziotti, constatando che erano stati danneggiati tre automezzi pesanti, a cui il sistema di accensione era stato manomesso. Venerdì scorso, invece, era giunta una segnalazione di furto in un'officina meccanica a ridosso di viale Fortore. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tre individui incappucciati che avevano rubato diversi attrezzi da lavoro, ma il tempestivo arrivo della vigilanza e dei poliziotti ha fatto sì che i malviventi fuggissero abbandonando sul posto la refurtiva.

Nei giorni scorsi, infine, gli agenti hanno recuperato ben 22 veicoli, tutti rubati. Si tratta prevalentemente di autovetture, alcune acquistate da poco. Ritrovati anche un trattore agricolo, un furgone commerciale e una motocicletta.