Foggia, 34enne muore nello schianto contro un albero: due giorni fa la proposta di matrimonio

Una donna di 34 anni, Ilaria Adriatico, è morta ieri sera in un incidente stradale sulla statale 673, alla periferia di Foggia. Per cause da accertare, la donna ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un albero. Soccorsa dal personale del 118, è stata portata in ospedale dove è morta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Indaga la polizia locale. Solo due giorni fa la donna aveva ricevuto dal suo fidanzato un invito plateale a sposarlo con uno striscione sulla ruota panoramica.