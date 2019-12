Lucera, montagne di rifiuti nell'impianto di compostaggio: sequestro da 1mln e mezzo

Sono stati sequestrati nei giorni scorsi nel Foggiano parte di un impianto di compostaggio che comprende un meccanismo di «bio-filtro» e due capannoni, trovati colmi di rifiuti, per un valore stimato in circa 1,5 milioni di euro. È l’esito dell’operazione dei Carabinieri del Noe di Bari e della Compagnia di Lucera che hanno denunciato il presidente del Consiglio d’Amministrazione e l’amministratore delegato della società di trattamento per gestione illecita di rifiuti, in assenza della obbligatoria Autorizzazione Integrata Ambientale.

Da tempo i Carabinieri avevano raccolto segnalazioni della popolazione della zona, per un intenso e sgradevole odore, tipico del trattamento della Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani (Forsu), comunemente detto 'umido' nella raccolta differenziata. Nessuna emergenza igienico sanitaria - fanno sapere i militari del Noe - si è verificata per il dirottamento dei rifiuti in altri impianti autorizzati.