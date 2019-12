Ascoli Satriano, uccise il figlio dell'amante: condannato a 10 anni

FOGGIA - È stato condannato a dieci anni di reclusione e all’inserimento per altri cinque anni in una Rems (strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari) Rosario Giuseppe Marano, agricoltore 67enne di Ascoli Satriano accusato di aver ucciso nel 2018 il figlio della sua amante, Vasyl Yenatiuk, bracciante agricolo 34enne. Lo ha stabilito il gup del Tribunale di Foggia, Dino Dello Iacovo.

Secondo Michele Sodrio, legale della vittima, il gup «ha accolto la tesi del pm Roberto Galli, ritenendo quindi che al momento del fatto Marano fosse parzialmente incapace di intendere e volere».

In base a quanto accertato dalle indagini, la notte del 7 agosto 2018, in un casolare nelle campagne di Ascoli Satriano, Giuseppe Marano, al termine di un litigio, uccise con alcuni colpi di pistola calibro 22 Vasyl Yenatiuk, figlio della sua amante, e poi ferì gravemente quest’ultima.

«Ora - sottolinea Sodrio - riprende la nostra battaglia nei confronti dei due medici che avevano permesso a Marano di avere il porto d’armi, anche se era affetto da anni da gravissime turbe psichiche ed era un semi-alcolizzato».