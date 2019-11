Foggia, 75enne accoltellato ma dice di aver avuto un incidente stradale: le indagini

FOGGIA - È arrivato in ospedale con diverse ferite da taglio al torace, ma quando gli agenti di Polizia lo hanno interrogato ha raccontato di aver avuto un incidente stradale. Protagonista della vicenda è un 75enne di Lucera (Foggia), incensurato.

A quanto si apprende, la scorsa notte l’uomo è arrivato d’urgenza a bordo di un’ambulanza agli Ospedali Riuniti di Foggia: in stato confusionale, alla polizia ha detto di aver avuto un incidente stradale a Lucera mentre guidava la propria Fiat Panda, senza però riuscire a ricostruire l’accaduto. Non è stato in grado di spiegare come si sia procurato le quattro ferite da taglio al torace, lesioni più compatibili con un accoltellamento che con gli esiti di un incidente stradale. Sono in corso indagini per ricostruire l’episodio.