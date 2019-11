S.Giovanni Rotondo, assaltato furgone carico di sigarette: banditi in fuga

Tre uomini in passamontagna, uno armato di fucile, hanno assaltato un furgone carico di sigarette lungo la strada provinciale 45 Bis, nelle vicinanze di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. A bordo di un’auto, hanno affiancato il furgone Fiat Ducato, impiegato per la distribuzione di sigarette nei centri del Gargano, costringendo l’autista a fermarsi lungo il ciglio della strada.

Due banditi sono scesi dall’auto e hanno obbligato l’autista del furgone ad abbandonare il mezzo, che uno ha poi portato via mettendosi alla guida, mentre l’altro ha costretto l’autista a salire sulla propria auto, conducendolo lontano.

Il Fiat Ducato è stato poi ritrovato nelle vicinanze della zona della rapina e parte del carico era ancora a bordo. L'autista, lasciato a chilometri di distanza, è stato soccorso da alcuni cercatori di funghi. Sono in corso le indagini dei Carabinieri.