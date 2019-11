Manfredonia, tentano di scassinare distributori pronto soccorso: denunciati 3 minori

La polizia di Manfredonia (Fg) ha denunciato tre 16enni sorpresi nello scorso fine settimana, intorno alle 22.30, mentre stavano forzando i distributori automatici di bevande nei locali del Pronto Soccorso. Uno era fuori a fare da palo, gli altri stavano scassinando la macchinetta: quando si sono accorti della presenza delle forze dell'ordine hanno tentato di scappare, ma sono stati acchiappati e identificati. Per loro è scattata la denuncia per tentato furto aggravato in concorso.