Foggia, in 5 picchiano consigliere comunale: aveva rimproverato cittadino

Il consigliere comunale di Foggia, Massimiliano Di Fonso, è stato aggredito ieri sera da un gruppo di cinque persone in viale degli Aviatori, alla periferia di Foggia. L’uomo ha fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso e guarirà in sette giorni.

Di Fonso - a quanto si apprende - si sarebbe presentato in questura per segnalare l’accaduto, ma non avrebbe formalizzato la denuncia. Stando a quanto riferito dallo stesso consigliere comunale, ieri sera avrebbe redarguito un uomo che stava smaltendo illegalmente dei rifiuti. Quest’ultimo gli avrebbe sferrato un pugno in pieno volto. Poi sarebbero arrivate altre quattro persone che - a dire sempre del consigliere - avrebbero continuato a picchiarlo. Massimiliano di Fonso è stato eletto in Consiglio comunale con la Lega, partito da cui è uscito per dissidi con i vertici provinciali e regionali.

SINDACO: GESTO INTOLLERABILE - «Le circostanze in cui è maturato l'episodio contribuiscono a rendere ancor più intollerabile l'accaduto, dal momento che Di Fonso aveva semplicemente e giustamente redarguito cittadini intenti a violare palesemente le norme che disciplinano il conferimento dei rifiuti». Lo spiega il sindaco di Foggia, Franco Landella, che commenta così l'aggressione subita ieri sera dal consigliere comunale Massimiliano di Fonso. A quanto si apprende dallo stesso consigliere comunale, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, l’aggressione è avvenuta perché il politico aveva redarguito un uomo che stava gettando materiale di risulta per strada.

«Il consigliere Di Fonso - aggiunge il sindaco Landella - stava esclusivamente difendendo le regole che evidentemente una minoranza vigliacca e barbara della nostra città continua a considerare un optional di cui si può fare tranquillamente a meno». «Sono certo - conclude - che le Forze dell’Ordine sapranno rapidamente individuare gli autori di questo atto gravissimo e vergognoso e che la Magistratura saprà assicurare loro la punizione esemplare che meritano».