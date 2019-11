Foggia, polizia scopre 2,5 kg di marijuana in un'abitazione vicino Borgo Mezzanone

La polizia di Foggia ieri ha effettuato un controllo nell'area comunemente denominata 'ex pista', accanto a C.A.R.A. di Borgo Mezzanone, con l'aiuto anche di due unità cinofile. In un'intercapedine all'interno di un'abitazione dell'area, più precisamente in un controsoffitto, gli agenti hanno trovato due buste con circa 2,5 chili di marijuana, già suddivisa in dosi da 100 grammi ciascuna, e 196,70 euro in contanti. Tutto è stato sequestrato.