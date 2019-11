Giornalismo, ecco i vincitori del «Premio Cutuli», la cerimonia a San Marco in Lamis

Barbara Carfagna del Tg1, Filippo Golia del Tg2, il reporter Giorgio Fornoni, il direttore di 'Sharing Tv' Domenico Di Conza, il fotoreporter Gabriele Micalizzi e l’artista Angelo Iannelli: sono i vincitori della 18/ma edizione del premio Cutuli, intitolato alla giornalista del Corriere della Sera, Maria Grazia Cutuli, uccisa in Afghanistan il 19 novembre 2001.

La cerimonia di premiazione si terrà il 17 novembre, alle 10.30, nel Teatro Giannone a San Marco in Lamis (Foggia). A moderare gli interventi sarà Marco Clementi del Tg1, premiato nel 2011. Nel corso della serata sarà ricordato il giovane giornalista Antonio Megalizzi, ucciso in un attentato terroristico a Strasburgo l’11 dicembre 2018.