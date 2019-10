Cerignola, banditi minacciano con fucile venditori di fiori

Due persone con il volto coperto, una delle quali armata con un fucile a canne mozze, hanno tentato di rapinare due venditori ambulanti di fiori, questa mattina in via del Cimitero a Cerignola. I banditi, dopo aver aggredito fisicamente i due ambulanti con spintoni, li hanno minacciati per farsi consegnare il denaro. Non essendoci riusciti, hanno poi rubato dal furgone dei due ambulanti un portadocumenti all’interno del quale c'era la carta di circolazione del mezzo. Immediatamente dopo sono scappati in sella a uno scooter facendo perdere le proprie tracce