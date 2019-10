Carcere Foggia, sindacato: «Due agenti aggrediti da detenuto»

Due agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Foggia sono stati aggrediti questa mattina da un detenuto. Un agente ha riportato lesioni alla spalla e alla mano destra, l’altro lesioni al ginocchio sinistro. Lo denuncia in una nota il Coordinamento sindacale della polizia penitenziaria (Cosp).

Verso le 9.30, riferisce il Cosp, un detenuto accusato tentato omicidio e sequestro di persona si è scagliato, per futili motivi, contro i due agenti. «Una ennesima aggressione che colpisce la sicurezza nazionale dei corpi di polizia - commenta Domenico Mastrulli, segretario generale nazionale del Cosp - un numero che cresce sempre di più salendo a quote stratosferiche di 3.500 agenti colpiti dai detenuti nelle carceri italiane per servire lo Stato, per assicurare il proprio servizio e i regolamenti interni, per proteggere indifesi dagli obesi della violenza».