San Severo, cantine sabotate, incontro in prefettura: più controlli

FOGGIA - La necessità di «intensificare i controlli delle forze di polizia nelle campagne tra San Severo e Torremaggiore, in provincia di Foggia, anche in vista della imminente campagna olearia». È quanto emerso questa mattina nel corso dell’incontro in prefettura a Foggia dopo i sabotaggi ai silos di due cantine avvenuti nei giorni scorsi, quando ignoti hanno manomesso i bocchettoni dei silos facendo disperdere nelle campagne oltre 40mila ettolitri tra vino e mosto, provocando un danno di circa due milioni di euro.

All’incontro in prefettura hanno partecipato i sindaci di San Severo e Torremaggiore, dove sono avvenuti i sabotaggi, i presidenti di Coldiretti, Confagricoltura e Cia, e i rappresentati delle due cantine colpite, 'Antica Cantinà e 'Cantine Padre Piò.

«Oggi lavorare onestamente - ha detto Lucio Pistillo, direttore dell’Antica Cantina - e stare sul marcato essendo competitivi, probabilmente dà fastidio a qualcuno. Comunque il nostro obiettivo è quello di risollevarci per andare avanti e fare in modo che l’Antica Cantina continui a lavorare».

Dello stesso avviso anche Roberto De Cesare, titolare dell’azienda Agricola De Cesare che utilizza i silos della Cantina Padre Pio. «Noi non abbiamo mai ricevuto alcun avvertimento a livello estorsivo - ha detto - mai avuto problemi con la concorrenza». «In ogni tipo di lavoro - ha concluso - ci sono strategie di mercato e politiche di prezzo diverse tra ditte e ditte, che possono essere discordanti con quella che è la nostra politica aziendale».