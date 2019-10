Lucera, cadavere carbonizzato in auto fuori strada: forse è un incidente

Un corpo carbonizzato è stato ritrovato all’alba lungo la statale 17 in località Carignani nelle campagne di Lucera (Foggia). Il corpo era in un’autovettura, una Peugeot 206, finita in un terreno adiacente alla strada. Gli accertamenti sono affidati ai Carabinieri per l’identificazione del cadavere: potrebbe essere quello di un uomo.

Nessuna certezza, per ora, sulle modalità dell'accaduto:: potrebbe trattarsi di un incidente ma non vengono escluse altre ipotesi. L'auto è stata letteralmente divorata dalla fiamme e il corpo è rimasto intrappolato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Il piunto di partenza per le indagini è l'auto, che risulterebnbe appartenere a un uomo della provincia di Benevento.