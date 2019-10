Foggia, arrestato dai Cc in centro uno spacciatore di hashish

I Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno tratto in arresto in flagranza di reato L.L., 21enne del capoluogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di uno dei mirati servizi di controllo nel centro cittadino e soprattutto in piazza Italia, i Carabinieri della Stazione di Porta San Severo avevano notato un giovane passeggiare con atteggiamento sospetto. I militari hanno deciso di intervenire e, dopo una perquisizione personale, hanno trovato diversi «cubetti» di hashish, oltre a 500 euro in banconote di diverso taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione, nella sua abitazione, ha consentito il ritrovamento all’interno di un paio di scarpe altri 42 grammi dello stesso stupefacente. Il giovane è stato arrestato.