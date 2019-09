Peschici, la tradizione contadina va in tavola: ecco il gelato al "Pancotto"

PESCHICI - L'estate sta finendo ma ha ancora qualche sorpresa in serbo per i golosi di gelato. A Peschici, un gelataio "originale" ha creato un gusto nuovo che porta la tradizione contadina in tavola: ecco il gelato al Pancotto, di Michel Draicchio.

Il gelatiere peschiciano, già noto per i suoi prodotti a km zero che valorizzano la terra pugliese ha commentato così l'arrivo di questo nuovo gelato nel menù: «Siamo orgogliosi di presentarvi il gelato che più rappresenta la nostra terra, un gelato contadino, povero, realizzato con materie prime che molto raccontano di storie vissute dai nostri nonni: il pancotto, con pane raffermo, con cime di rape, patata, fagioli, olio evo, aglio, pomodoro, peperoni e da gustare in abbinamento al nostro gelato al grano arso Senatore Cappelli».

Michel, ormai noto per le sue idee innovative che valorizzano il bagaglio culinario locale, è presente sulla prestigiosa guida del Gambero Rosso. Nella sua gelateria sono tanti i prodotti della tradizione pugliese: non solo i nomi dei gelati sono scritti in dialetto, ma i loro abbinamenti sono davvero particolari: basta ricordare il gelato al lambascione, alla burrata di Andria igp, alla ricotta di capra garganica, al pane con l'olio o ai "crustoli", dolce tipico del Natale pugliese. Chissà cos'altro si inventerà stavolta.