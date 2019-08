Nel furgone delle consegne una pistola clandestina: 38enne arrestato nel Foggiano

I carabinieri di Manfredonia (Fg) nella giornata di ieri, giovedì 29 agosto 2019, hanno arrestato in flagrante un 38enne di Foggia, Donato Romano, per porto abusivo di arma clandestina. I militari stavano facendo una serie di controlli nei pressi dell'abbazia di San Leonardo e hanno fermato un furgone di una ditta che effettua servizio di corriere espresso. L'autista, tuttavia, è apparso particolarmente agitato, e i carabinieri hanno ispezionato accuratamente il mezzo. Nascosta in un vano portaoggetti, avvolta nel cellophane, c'era la pistola, una riproduzione di una Beretta modello 85, modificata, con 6 cartucce nel serbatoio. L'uomo è stato portato nel carcere di Foggia, si indaga per capire se qualcuno a Vieste - destinazione del furgone - stesse aspettando l'arma.