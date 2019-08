Caporalato a San Severo, sequestrati 3 mezzi per trasporto braccianti

FOGGIA - La Polizia di San Severo ha intercettato e sequestrato tre mezzi di trasporto di braccianti agricoli, durante controlli anti-caporalato compiuti ieri, e due conducenti sono tutt'ora in corso di identificazione.

Si tratta di un’Audi A3, con targhe bulgare e numerose persone a bordo, tutte fuggite a piedi per i campi facendo perdere le proprie tracce, una volta che l’autista, accortosi degli agenti, ha bloccato il veicolo, risultato poi radiato dai registri italiani per l’esportazione all’estero.

In un episodio analogo, poco dopo, è stata trovata una Opel Astra con targa italiana: ancora distante dagli agenti, l'autista ha bloccato la marcia per poi fuggire, insieme agli altri occupanti del veicolo; sprovvista di assicurazione, era intestata a un bulgaro residente in Italia. Durante la loro fuga, è stato fatto cadere un accumulatore di energia, ritenuto probabile provento di furto. Il terzo sequestro riguarda un furgone, pure utilizzato per il trasporto di persone da impiegare nei lavori agricoli, condotto da uno straniero residente in Italia.