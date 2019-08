Orta Nova, raid notturno con incendi e rapina: due arresti

Sette auto incendiate, un portone dato alle fiamme e la rapina di un'auto: protagonisti di questo raid notturno due persone che sono state arrestati dai Carabinieri ad Orta Nova dopo una notte di paura che ha fatto impazzire i vigili del fuoco da una parte all'altra nelle strade del centro foggiano.

Il rogo più rilevante, da quanto si è appreso, in Via Carità, mentre le altre auto incendiate erano parcheggiate in Via Foria e in una contrada rurale poco fuori la città.

I Carabinieri sono riusciti a ricostruire questi episodi trovando un filo conduttore che ha portato gli investigatori dritti ai due presunti responsabili, che sono stati arrestati. Ulteriori informazioni saranno rese note nelle prossime ore. (foto Il Megafono)