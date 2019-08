Bandito in solitaria assalta banca a Manfredonia e fugge col bottino

Rapina nell’agenzia della Banca Popolare di Puglia e Basilicata di viale Aldo Moro a Manfredonia, nel Foggiano. Ad agire un solo bandito che indossava una maschera in lattice per coprirsi il volto. L’uomo, apparentemente disarmato, verso le 9:30, ha fatto irruzione nell’istituto di credito e, dopo aver scavalcato lo sportello, ha preso i soldi dalla cassa. Subito dopo è fuggito via, forse con un complice che lo attendeva all’esterno della banca. Il bottino è ancora in via di quantificazione, ma da prime stime non dovrebbe essere particolarmente consistente. Sul posto la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza.