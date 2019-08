Foggia, incendiata auto consigliere M5S

Sconosciuti hanno incendiato sabato notte l’auto del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Giuseppe Fatigato di Foggia. Il veicolo, una Toyota Yaris, era parcheggiato in via D’Amelio, nelle vicinanze dell’abitazione della vittima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, mentre le indagini sono affidate agli agenti della Digos della questura di Foggia. Gli investigatori hanno trovato tracce di liquido infiammabile vicino al'automobile. Fatigato, eletto consigliere comunale alle amministrative dello scorso maggio, si occupa della distribuzione presso strutture ospedaliere di gas medicali. "Voglio capire realmente cosa sia successo. Non ho mai ricevuto minacce di alcun tipo o telefonate con richieste estorsive, quindi non saprei dare una logica spiegazione all’accaduto».

«Un vile gesto che non può trovare alcuna giustificazione e che va condannato senza se e senza ma. Sono sicuro che le forze di polizia che indagano sulla vicenda sapranno risalire all’autore di questo vergognoso episodio». Così il sindaco di Foggia, Franco Landella, interviene in merito all’incendio doloso che sabato notte ha distrutto l’auto del consigliere comunale, nonché vicepresidente del consiglio comunale, Giuseppe Fatigato, del Movimento 5 Stelle.

«Al vicepresidente del Consiglio comunale di Foggia, esprimo la mia personale solidarietà e quella dell’intera città per il grave atto intimidatorio subito», ha detto Landella.

Solidarietà e vicinanza a Fatigato sono state espresse anche dal Movimento 5 Stelle Puglia.