San Marco in Lamis, fallisce la rapina e minaccia esplosione in centro

Prima ha tentato una rapina in una tabaccheria armato di macete poi per sfuggire all'arresto si è barricato in casa minacciandosi di far saltare in aria tutto. Protagonista del movimentato episodio, un 23enne di San Marco in Lamis, finito in carcere con l'accusa di tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi bianche.

In mattinata il giovane, armato di macete, ha fatto irruzione in una tabaccheria del centro storico sammarchese, minacciando il titolare per farsi consegna il denaro che c'era in cassa. La vittima, inaspettatamente, ha reagito e ha messo in fuga il malvivente. Ha dato l'allarme ai carabinieri e sul posto sono intervenuti i militari che, dopo aver visto i filmati della videosorveglianza, hanno riconosciuto il rapinatore.

Nel giro di pochi minuti hanno raggiunto la sua abitazione, dove nel frattempo il giovane si è barricato minacciando tra l’altro anche di far esplodere l’intera palazzina con una bombola di gas. L’area limitrofa è stata messa in sicurezza, sono state evacuate alcune case vicine, in attesa dell’arrivo del negoziatore del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia e della Squadra Operativa di Supporto del 7^ Reggimento Carabinieri “Laives” di Bolzano.

Il negoziatore è riuscito a far arrendere il 23enne facendolo desistere da ogni atto suicida: un'esplosione avrebbe provocato danni ingenti visto che l'abitazione di trova nel centro storico di San Marco in Lamis. Il 23enne è stato accompagnato in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida.