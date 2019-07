Manfredonia: catturati 2 pitbull detenuti illecitamente, avevano ferito un bambino

La polizia di Manfredonia (Fg) nelle prime ore di questa mattina ha catturato due pitbull detenuti illecitamente, un maschio e una femmina, che sono stati condotti in un canile autorizzato. Il proprietario, un 26enne del posto, C.F., non li aveva iscritti all'anagrafe canina, e li teneva all'interno di un recinto in una via centrale della città. L'esemplare maschio al momento della cattura ha dimostrato talmente tanta aggressività che è stato necessario narcotizzarlo. Nei giorni scorsi i due cani avevano azzannato un 12enne a una gamba procurandogli 15 giorni di prognosi. Il giovane verrà denunciato per le lesioni provocate al minore.