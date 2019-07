Cerignola, auto investe sei adolescenti di 12 e 13 anni: due sono gravi

FOGGIA - Grave incidente nella notte in via Tiro a Segno, a Cerignola, dove un'auto in corsa ha falciato una comitiva di adolescenti nei pressi del bowling cittadino: si tratta di sei ragazzi di 12 e 13, di cui due sono in gravissime condizioni. I ragazzi sono stati investiti alla periferia della città da un'auto guidata da un giovane di 25 anni che si è fermato per allertare i soccorsi.

Secondo le prime informazioni raccolte, il 25enne avrebbe detto agli operatori che non ha visto il gruppo a causa del buio. La zona infatti risulta essere scarsamente illuminata. Uno dei ragazzi feriti è stato trasferito agli Ospedali Riuniti di Foggia, mentre altri due, uno dei quali è grave, sono ricoverati a Cerignola, uno a Barletta e due a San Giovanni Rotondo. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.