Vieste, arriva «Battiti»: passerella di big a Marina Piccola

VIESTE - Il faro, in fondo, a sentinella della baia, la chiesetta di san Francesco sulla punta della peni soletta, quasi a protezione, al centro la rotonda sul mare: non si poteva scegliere location più bella per l’esordio viestano del gran tour di “Battiti Live”, l’evento musicale più importante dell’estate, targato Radionorba che, di fatto, ha preso il posto del mitico “Festivalbar”.

E a Vieste, che ospita la prima delle cinque tappe previste quest’anno, è ormai tutto pronto, nonostante talune evidenti difficoltà logistiche (e non solo) che hanno costretto gli organizzatori a lavorare di gran lena per quasi tutta la settimana. «Abbiamo voluto questa location – dice Rossella Falcone, assessore al turismo - pur sapendo di difficoltà da superare ai fini della sicurezza, così come prevedono le nuove normative dopo i gravi fatti di Torino. Ma, con l’aiuto e la collaborazione di tutti, siamo riusciti a superarle, per cui siamo davvero felici di poter offrire ai tanti che verranno ad assistere allo spettacolo, una bella serata di grande musica».

E sì, perché quella che si prospetta per stasera a Vieste, sarà davvero una grande serata di musica, con i cantanti più in voga, capaci di accontentare diversi gusti musicali. Dal Volo a Gigi D’Alessio, da Mahmood (vincitore di Sanremo) a Guè Pequeno, dai Boomdabash a Giusy Ferreri. Ed ancora, Irama, Elodie e Levante, Mondo Marcio, Gabry Ponte e, sorpresa, un grande nome della musica internazionale. Insomma, un super spettacolo dal vivo a cui si ipotizza assisteranno non meno di 10mila spettatori, tra residenti, ospiti in vacanza e partecipanti provenienti dai vari paesi della provincia e non solo.

Per far fronte alla prevista grande affluenza, il Comune di Vieste, in collaborazione con la prefettura e la questura, ha predisposto tutta una serie di iniziative atte ad garantire la sicurezza prima, durante e dopo lo spettacolo. Va detto, anzitutto, che la location è stata resa fruibile con l’eliminazione di alcune situazioni “d’inciampo”, considerata la natura di piazza-giardini della stessa. Tutta l’area adibita all’evento è stata opportunamente recintata e si accederà solo da un unico varco, posto sul lungomare Colombo, all’altezza di via Magellano. Qui ci saranno i tornelli per l’accesso e i controlli personali. Predisposto un piano per la viabilità, anche pedonale. Su tutto il corso Fazzini, i lungomari Vespucci e Colombo, via Naccarati e piazza del Fosso, saranno attivi divieti di transito veicolare e resi esclusivamente pedonali per garantire l’accesso alla zona spettacolo, mentre sono stati predisposti ampi parcheggi sui lungomari Mattei ed Europa, piazzale Paolo VI, area portuale.

Istituiti, inoltre, servizi navetta che funzioneranno ininterrottamente a partire dalle ore 18, e percorreranno da Sud, il lungomare Mattei, e da Nord, la contrada Sfinalicchio (al confine con il territorio di Peschici) per tutta la costa. Tali navette effettueranno lo stesso servizio al contrario, anche dopo lo spettacolo a partire dalle 0.30. Sempre in tema di sicurezza, divieto di vendita di alcolici e superalcolici, e servizio di bevande solo in bicchieri di plastica. Predisposte varie pattuglie di carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia locale, nonché la presenza di tutte le associazioni locali di protezione civile. Assicurati, inoltre, i vari servizi di assistenza sanitaria in collaborazione con la Asl.

Insomma, un grande lavoro organizzativo, che metterà alla prova un po’ tutti, con l’auspicio che possa funzionare al meglio. Diverse, intanto, le manifestazioni collaterali. Le varie strutture commerciali, si sono inventati eventi di richiamo, in programma già da un paio di giorni. C’è persino chi, come l’antica e rinomata gelateria “Maggiore”, che ha inventato per l’occasione il gelato “Battiti live”, con cioccolato al lampone, variegatura di maracuja e crema al croccante di mandorle.

E ieri pomeriggio, incontro di benvenuto in municipio, alla vigilia della prima tappa del Battiti Live 2019, alla presenza dell’assessore regionale al bilancio e sport, Raffaele Piemontese, del sindaco Giuseppe Nobiletti, dell’assessore al turismo, Falcone, del presidente di Radionorba, Marco Montrone, e dei conduttori dello show, Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci.

Gianni Sollitto.