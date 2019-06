Foggia, nuovo questore Sirna: «Priorità evacuare il ghetto»

Si è insediato a Foggia il nuovo questore a capo degli oltre 700 poliziotti in servizio in città e Capitanata. «Paolo Sirna, 56 anni, originario di Capo d’Orlando (Messina), sposato e con due figlie, è nella Polizia dal 1988. Ad Agrigento» si legge nella nota diffusa dalla Questura «ha svolto l’incarico di vicario del Questore per poi trasferirsi a Perugia e ricoprire lo stesso ruolo. E’ primo dirigente della Polizia di Stato dal 2006».



Nel suo passato le indagini contro Costa Nostra e la mafia del pizzo. Sirna infatti è stato «capo della squadra mobile di Messina ed ha diretto i commissariati di Sant’Agata di Militello e Barcellona Pozzo di Gotto. Nella lunga stagione delle faide mafiose sui Nebrodi» ricorda la Questura, «ha collaborato all’operazione “Mare Nostrum” con oltre 500 arresti e denunce contro boss e gregari dei clan di Barcellona e Tortorici; ha combattuto il racket delle estorsioni a Capo d’Orlando, dove si registrò la ribellione dei commercianti e la nascita dell’Acio (associazione di commercianti ed imprenditori orlandini) aderenti alla Fai, federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane; ha poi diretto la sezione omicidi della squadra mobile di Reggio Calabria. Oltre alle indagini di contrasto alla criminalità mafiosa calabrese e siciliana, Paolo Sirna ha partecipato alla gestione di “grandi eventi” di ordine pubblico tra cui il vertice del “G8” del 2009 a L’Aquila e la visita di papa Francesco a Lampedusa nell’estate del 2013. Dal 7 settembre 2015 ha ricoperto l’incarico di questore di Matera sino all’agosto 2018 quando assunto la dirigenza del compartimento Polfer».



Come primo atto d’insediamento a Foggia il questore ha reso omaggio al monumento ai caduti in piazza Italia; e incontrato il neo prefetto Raffaele Grassi ed il procuratore capo Ludovico Vaccaro. In agenda ci sono» conclude la nota stampa «subito i temi del controllo del territorio, del contrasto alla criminalità diffusa ed organizzata; e l’attenzione prioritaria alle attività di ripristino della legalità presso l’area dell’ex-pista di Borgo Mezzanone», il ghetto con oltre mille abitanti dove è in corso da febbraio un’operazione di evacuazione e demolizione degli immobili in cemento già esistenti occupati abusivamente e della baracche in legno e lamiera allestite. Sirna sostituisce Mario Della Cioppa che dopo 22 mesi a Foggia (si insediò il primo agosto 2017) da lunedì dirige la questura di Catania.