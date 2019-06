Trinitapoli, piante cannabis nascoste fra i carciofi, 2 arresti

I carabinieri di Trinitapoli (Bt) hanno scoperto una piantagione di cannabis in un fondo agricolo in località Serrone, dove hanno sequestrato 434 piante di altezza tra i 40 e i 50 cm, per un peso complessivo di 600kg circa. La piantagione era stata allestita vicino a un carciofeto ed era di proprietà di due uomini, di 62 e 31 anni, incensurati. Entrambi sono stati arrestati su richiesta della Procura di Foggia: avevano addirittura installato un sistema di irrigazione per far crescere le piante rigogliose. I due si trovano ai domiciliari.