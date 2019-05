Carapelle, estorce pensione a 2 disabili costringendoli a vivere di elemosina: arrestato 43enne

Per quasi due anni ha estorto denaro a due uomini invalidi, due fratelli che vivono in provincia di Foggia, anche con minacce di morte, costringendoli a vivere di elemosina. Per questo i carabinieri hanno arrestato Michele Cericola, foggiano di 43 anni, sorprendendolo mentre era intento, con il bancomat delle due vittime, a ritirare denaro contante dall’ufficio postale. Sua moglie, una donna di 36 anni, è stata denunciata per estorsione in concorso.

Stando a quanto accertato dai militari, l’uomo, in più occasioni, ha costretto i due uomini a consegnargli la tessera bancomat in occasione dell’accredito mensile della pensione di invalidità, fino a quando ha ritirato tutto il denaro presente sul loro conto corrente. Recentemente il 43enne aveva cominciato anche a pretendere il poco denaro raccolto dai fratelli mendicando. Le due vittime, ormai esasperate, hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri.