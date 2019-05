San Severo, arrestato uno spacciatore 19enne incensurato

I Carabinieri di San Severo hanno arrestato il 19enne incensurato Stefano Vaglia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, avevano notato il ragazzo allontanarsi da un box auto con fare sospetto. Fermato e sottoposto a controllo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 48 grammi circa marijuana e 33 di hashish, nonché di materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato è stato poi tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia.