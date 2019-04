Monte Saraceno, galleria ancora chiusa: clima di rivolta

FOGGIA - Ennesima chiusura della galleria di monte Saraceno che collega Mattinata a Manfredonia. Non sono quindi bastate le azioni di protesta dell’anno scorso che culminarono a fine maggio 2018 con una mobilitazioni di numerosi cittadini e istituzioni davanti all’imbocco del tunnel. Da lunedì 6 maggio e fino a giovedì 23 sarà chiusa nuovamente dal tardo pomeriggio e per tutta la notte. «Al fine di completare alcune attività di finitura e di verifica nell’ambito dei lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici» informa l’Anas «a partire dal 6 maggio si rende necessaria una limitazione al transito». Nel dettaglio, nell’orario compreso tra le 19 e le 6 del giorno successivo - ad esclusione delle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì - «sarà attiva la chiusura al transito del tunnel tra i territori comunali di Mattinata e Monte Sant’Angelo. Durante la chiusura, come già accaduto in precedenza quando necessario per lavori, la circolazione verrà deviata con indicazioni in loco sul vecchio tracciato della statale 89».

Su questa ulteriore e inaspettata chiusura è intervenuto il vicepresidente del consiglio regionale Giandiego Gatta di Forza Italia: «Sulla galleria Monte Saraceno c’è qualcuno che, probabilmente, pensa di poter prendere in giro le istituzioni e tutta la comunità. L’ennesima chiusura in barba a tutti gli impegni assunti, è un danno incommensurabile a cittadini e operatori economici. Ci sono stati giorni, tanti giorni, in cui il cantiere non ha lavorato affatto e questo è documentabile. Come è dimostrabile che quando ha lavorato, spesso vi erano solo due, massimo tre operai. Ridicolo, in una galleria lunga chilometri. Dovevano ricordarsi oggi, con la stagione estiva alle porte e copiosi flussi turistici ormai pronti a riversarsi sul Gargano» si chiede Gatta «di chiudere nuovamente la galleria? Presenterò a breve giro un’interrogazione per sapere se l’Anas abbia comunicato, e se sì quando, al Presidente della Regione e all’assessore competente al ramo, la nuova chiusura; e come si intendano ristorare gli operatori che subiranno inevitabilmente ulteriori danni: l’orario di chiusura sarà dalle 19 alle 6 del mattino, il che comprometterà gravemente le attività dei centri interessati. Su questo chiederò delucidazioni alla giunta regionale: gli impegni assunti pubblicamente e formalmente dall’Anas erano completamente diversi. In un comunicato del 6 giugno dello scorso anno» ricorda ancora Gatta «l’Anas rese noto che dalle 7,30 di lunedì 17 settembre (2018) le attività lavorative sarebbero riprese H24 fino all’ultimazione dell’intervento, previsto entro i primi mesi del 2019. Adesso arriva questo ulteriore annuncio, che ferisce il territorio e danneggia i lavoratori pendolari, gli operatori economici, i cittadini tutti. LAnas tenga fede agli impegni assunti, impiegando forza lavoro in congruo numero ed evitando a tutti noi di vivere ulteriori disagi. In altre nazioni, con i tempi di cui al cronoprogramma dell’Anas, avrebbero costruito un aeroporto…».