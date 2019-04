Cerignola, beccato mentre smontava delle auto: arrestato 41enne

FOGGIA - I carabinieri di Cerignola hanno arrestato un rumeno di 41 anni beccato nelle campagne della città mentre smontava quel che ancora rimaneva di un paio di auto nei pressi del letto del fiume Carapelle. L'uomo è finito in manette per ricettazione e riciclaggio in concorso e rinchiuso nel carcere di Foggia. I mezzi rinvenuti (assieme a del materiale utilizzato per lo smontaggio di veicoli, ad un inibitore di frequenza e una a una coppia di targhe rubate) sono stati sequestrati: si tratta di

una Jeep Renegade, rubata il 15 aprile scorso a Modugno, e una Fiat Tipo rubata invece il giorno successivo a Palo del Colle.

A poca distanza, inoltre, i carabinieri hanno poi individuato anche un casolare, al cui interno hanno trovato altri tre mezzi, un autocarro Fiat Iveco, con targa falsificata, risultato rubato lo scorso 13 marzo a Cinisello Balsamo (MI), una macchina “Terna” per movimento terra, priva di targa, e una Fiat Tipo, le cui provenienze sono in corso di accertamento.