Georgiano fermato in autostrada: non in regola, tenta di corrompere polizia con 100 euro, arrestato

La polizia stradale di Foggia la mattina del 27 marzo ha controllato un autocarro Iveco, su cui erano posizionati diversi altri veicoli, condotto da un cittadino georgiano di 34 anni, non in regola con i documenti e con le condizioni di sicurezza. Gli agenti l'hanno fermato in autostrada, nella carreggiata Sud della Poggio Imperiale-Foggia. L'uomo è stato invitato a raggiungere la polizia della stazione di servizio San Trifone Ovest, e resosi conto che la multa sarebbe stata ingente, ha cercato di corrompere un poliziotto con due banconote da 100 euro per evitare la segnalazione. La pattuglia ha condotto il georgiano negli Uffici della SottoSezione Polizia Autostradale di Foggia, dove è stato arrestato. L'uomo, che non ha residenza o domicilio in Italia, è stato condotto in carcere.