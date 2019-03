Foggia, al Gino Lisa (per ora) solo voli di soccorso

FOGGIA - Non viene fuori poi molto per il Gino Lisa dalla programmazione dei voli da e per la Puglia dei prossimi dieci anni. C’era da aspettarselo, probabilmente la storia dell’aeroporto di viale degli Aviatori è ancora tutta da scrivere appunto nel tempo che Aeroporti di Puglia si è dato per delineare il futuro anche degli scali minori. E il futuro del “Lisa” per Adp si chiama per il momento soprattutto Protezione civile, quella la funzione per la quale lo scalo dauno torna a vivere grazie al Sieg, l’autorizzazione ai voli di Stato, rilasciata dal governo sulla spinta della polemica sull’asse Toninelli-Emiliano. La conferenza sul piano industriale non ha riservato che minimi e distratti accenni allo scalo foggiano, il nocciolo del programma è sul rafforzamento dei voli internazionali sugli aeroporti di Bari e Brindisi. Anche qui nulla di nuovo. Non c’è delusione tra i rappresentanti foggiani alla conferenza, solo la consapevolezza che la strada da fare è ancora molto lunga. Ne parla con cognizione di causa il sindaco, Franco Landella, che abbiamo raggiunto al telefono sulla via del ritorno: «Il Gino Lisa ha una funzione specifica, quella dei voli di soccorso. Ho ascoltato con attenzione la relazione del presidente Onesti, nulla vieta all’aeroporto di Foggia di ospitare collegamenti civili quando i lavori per il prolungamento della pista saranno conclusi. Un’apertura che tuttavia non trova concretezza nel piano strategico che non prevede una parola al riguardo per Foggia. Siamo d’accordo - argomenta il primo cittadino - i lavori devono ancora partire, stiamo parlando di obiettivi posticipati più in là nel tempo. Però c’è a mio avviso da obiettare su un dato di fatto: se Aeroporti di Puglia avesse già previsto nella sua programmazione una finestra di questo tipo per Foggia, si sarebbe potuto dar modo alle compagnie aeree di programmare per tempo un piano di collegamenti per i tempi delineati dal cronoprogramma dei lavori. Sappiamo che le compagnie si muovono con largo anticipo, c’erano a mio avviso le condizioni per farlo. Insomma ci saremmo aspettati un atto di buona volontà da parte di Aeroporti di Puglia e di considerazione delle aspettative che hanno i foggiani di veder riconosciuto il proprio aeroporto. Una proposta dal territorio è arrivata ed è anche molto articolata, Vola Gino Lisa ha fatto un lavoro egregio in tal senso. E invece siamo alle solite, il Gino Lisa non c’è in quella programmazione se non per il ruolo che la Protezione civile gli assegna. Un po’ poco».

Dopotutto il tempo da recuperare è parecchio, il piano industriale è un documento dinamico che tiene conto delle potenzialità in essere del bacino di quattro aeroporti pugliesi. E Foggia forse si avvia ad essere uno scalo di riferimento solo ora: «Ci sono da recuperare almeno dieci anni di ritardi», condivide Landella. «Non posso dimenticare le responsabilità della Regione (giunta Vendola: ndr) di scaricare le possibilità sulle mancate autorizzazioni per la Via, la valutazione ambientale, al ministero dell’Ambiente quando erano gli uffici regionali a non inviare l’integrazione alla documentazione richiesta. C’era la volontà di cancellare il Gino Lisa, ora invece possiamo dire che l’aeroporto ha più ragione di esistere di qualche anno fa. Non demordiamo e andiamo avanti». Per il presidente della Camera di commercio, Fabio Porreca, il messaggio di Tiziano Onesti apre blande prospettive su Foggia: «Il presidente di Aeroporti di Puglia - riferisce Porreca - ha detto che si cercherà di dare risposta alle comunità locali e che non verranno disdegnati i voli civili. Ovviamente la delusione è non aver avuto la minima indicazione di massima su possibili rotte, visto che è un piano strategico. Ma ho notato con stupore - aggiunge Porreca - un piano vago e senza contenuti anche per quanto riguarda Bari e Brindisi. Forse ad Aeroporti di Puglia hanno ritenuto che non fosse quella l’occasione per entrare nel dettaglio».

Laconico il commento di Vola Gino Lisa, ieri presente a Bari con il vicepresidente Marcello Mariella, il segretario Sergio Venturino e il consigliere Salvatore Valerio: «Nulla di nuovo dalla programmazione di Aeroporti di Puglia - si legge in una nota - non possiamo ritenerci soddisfatti di una limitazione. Escludere il Gino Lisa dalla mobilità e dunque dai prossimi voli è una scelta industriale e politica che ovviamente non ci trova d’accordo. Valuteremo nelle prossime ore i passi da intraprendere».